Смольный: Обновленный Музей блокады в Соляном переулке откроется 8 сентября А город выкупит часть помещений у Минобороны

Обновленный Музей блокады Ленинграда в Соляном переулке откроется 8 сентября. Об этом в Смольном сообщили в среду.

В правительстве города рассказали, что временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов проинспектировал ход работ в музее. Также он осмотрел помещения, которые находятся над музеем. Они принадлежат министерству обороны России. Беглов рассказал, что принято решение о выкупе помещений на третьем и четвертом этажах. В них планируется разместить фондохранилище музея.

В настоящий момент завершено восстановление архитектурно-лепного декора, проведены работы по усилению и гидроизоляции фундаментов здания. Идет ремонт подвальных помещений, инженерных сетей, полов, дверных блоков и парадной лестницы.

В ближайшее время в Смольном состоится заседание рабочей группы, которая выработает концепцию дальнейшего развития Музея блокады в Соляном городке. В рабочую группу также войдут представители ветеранских организаций и блокадников.

Напомним, музей закрыли на ремонт с 4 июня 2018 года. В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из собственного резервного фонда 150 млн рублей на создание новой экспозиции в Музее блокады. Кроме того, в городе планируют открыть новый музей блокады, на Смольной набережной.