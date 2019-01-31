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31.01.19 / 10:44 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В топ-25 самых популярных авто в РФ вошли 7 из 9 моделей автозаводов Петербурга

При этом около 65% от объема выпуска пришлось на завод Hyundai

Семь из девяти выпускаемых на петербургских автозаводах моделей вошли в топ-25 наиболее популярных автомобилей в России по итогам 2018 года. Такие данные в четверг приводит «Auto-Dealer-СПб».

Это Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, Toyota RAV4 и Camry, а также Nissan X-Trail и Qashqai. На предприятиях в Петербурге также выпускают Kia Rio X-Line и Nissan Murano.

Добавим, по итогам прошлого года около 65% от общего объема выпуска автомобилей пришлось на завод Hyundai. Доля Toyota составила 20%, а Nissan — 15%. При этом наибольший рост производства показал Nissan (+23%), Toyota увеличил выпуск авто на 10%, а Hyundai – на 6%.

Всего в 2018 году автозаводы Петербурга выпустили около 376,7 тыс. легковых автомобилей, подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». В годовом выражении показатель вырос на 9%.

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