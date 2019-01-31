Субподрядчик «Метростроя» начал сокращения Часть сотрудников переходит в компанию «БСК»

ЗАО «СМУ-11 Метрострой» (субподрядчик ОАО «Метрострой») начал сокращения штата. Об этом накануне сообщил председатель территориальной профсоюзной организации ОАО «Метрострой» Виктор Зорька.

По его словам, часть сотрудников уволилась из «СМУ-11», часть из них перешла на работу в компанию «БСК», передает ТАСС. Сколько человек уволили, не уточняется.

В «СМУ-11 Метройстрой» не смогли оперативно прокомментировать информацию агентству. Представитель ОАО «Метростроя» заявил, что в компании не проводятся сокращения, а об увольнениях в «СМУ-11» он ничего не знает. Добавим, общее число работников «Метростроя» и его подрядчиков составляет около 6,5 тыс. человек.

Ранее Смольный решил расторгнуть три контракта с «Метростроем». Исключением стал контракт на строительство Красносельско-Калининской ветки метро. Вместе с тем компания заявила, что оспаривает решения о разрыве контрактов на строительство подземки.