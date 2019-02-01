Уголовное дело о теракте в петербургском метро передали в суд дело расследовало Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ

Уголовное дело о теракте в петербургском метро для рассмотрения по существу передали в Московский окружной военный суд. Об этом в пятницу сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, замгенпрокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 11 членов террористического сообщества «Катиба Таухид валь Джихад» (запрещено в РФ), передает ТАСС. Их обвиняют в организации этого сообщества, участии в нем, совершении теракта в метро и незаконном обороте оружия и взрывчаток.

Следствие считает, что 3 апреля 2017 года Акбаржон Джалилов пронес в метрополитен две заранее изготовленные бомбы. Одну из них он оставил на «Площади Восстания». Однако взрывчатку удалось вовремя обнаружить и обезвредить. Но Джалилов привел в действие другое устройство в поезде между станциями “Сенная площадь” и “Технологический институт”. В результате взрыва погибли 15 человек, пострадали — 67.

Кроме того, участники преступного сообщества собирались совершить еще один теракт в городе. В апреле того же года они соорудили бомбу, но она была обнаружена при задержании обвиняемых 5 апреля.

Добавим, дело расследовало Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. В августе прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал двух предполагаемых организаторов теракта в метро Петербурга. Суд избрал меру пресечения в виде ареста заочно на два месяца. Однако это срок будет исчисляться с момента их появления на территории РФ.