Дефект трубы на Большевиков оставил без тепла 485 домов Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" планируют завершить ремонт вечером 3 февраля

Аварийная бригада «Теплосеть Санкт-Петербурга» ремонтирует дефективную трубу на проспекте Большевиков.

Дефект на трубопроводе диаметром 1000 мм сотрудники компании выявили при плановом объезде в Невском районе Петербурга. Работы ведутся для предотвращения коммунальной аварии недалеко от станции метро «Улица Дыбенко», у дома №18 по проспекту Большевиков.

Ремонт начался в 11:30 2 февраля. Завершить его планируется к 17:30 воскресенья, 3 февраля.

Из-за ремонта жители Невского района снова вынуждены мерзнуть. «Теплосеть» перевела 485 домов на резервную схему отопления. Горячая вода поступает в здания в полном объеме.