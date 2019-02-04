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04.02.19 / 18:13 Новости / Петербург и Ленобласть

Снегоприемные пункты приняли 2 млн куб. м снега с начала зимы

В прошлом году столько снега было собрано лишь в марте

Фото: комитет по благоустройству

Стационарные снегоприемные и снегоплавильные пункты Петербурга приняли 2 млн куб. м снега с начала зимнего сезона. Об этом в понедельник сообщили в ГУП “Водоканал”.

В прошлом году столько снега было собрано лишь в марте. Снегоприемные пункты из-за сильного снегопада работают в усиленном режиме. В сообщении отмечается, что обильность снегопада не повлияла на качество работы этих предприятий. Стационарные снегоприемные пункты в Петергофе и Кронштадте приняли больше всего снега — 4 604 и 3 228 куб. м снега соответственно.

Добавим, обильный снегопад идет второй день. Однако в Смольном рассказали, что в понедельник может выпасть больше снега, чем в воскресенье. По данным метеорологов, может выпасть до 15 см снега. В воскресенье выпало до 12 см снега.

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