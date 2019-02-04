Развитие Крыма, дешевый бензин и Сбербанк против «Юлмарт». Итоги понедельника

Правительство РФ выделит 309,5 млрд рублей на развитие Крымского полуострова. Суд удовлетворил иск Сбербанка к “Юлмарт”. Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Минпромторг не поддержал идею ограничения размера комиссии за эквайринг.

Правительство РФ выделит 309,5 млрд рублей на госпрограмму по социально-экономическому развитию Крымского полуострова. В текущем году будет выделено 150,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ПАО “Сбербанк” к НАО “Юлмарт” о включении в реестр долгов ответчика требований на сумму более 1,3 млрд рублей. Ответчик должен выплатить Сбербанку 997,5 млн рублей основного долга и 338,2 млн рублей неустойки.

Министерство промышленности и торговли РФ не поддержало идею ритейлеров об ограничении комиссии,, которую магазины платят за прием карт. Министерство считает, что в случае вмешательства может подорожать банковское обслуживание.

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина — 45 рублей за литр. И 20-е — по количеству топлива, которое можно купить на среднюю зарплату.