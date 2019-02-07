Студенту ИТМО отказали в иске к Рособрнадзору Среднеспециальный факультет вуза остался без аккредитации

Студенту Университета информационных технологий, механики и оптики отказали в иске к Рособрнадзору в четверг. Было решено, что никаких противоправных действий в отношении молодого человека чиновники не предпринимали.

Производство по иску студента среднеспециального факультета ИТМО к Рособрнадзору прекращено. Молодой человек указывал в своем исковом заявлении, что решение о лишении аккредитации факультета СПО ведомство нарушило его права. Из-за сложившейся ситуации он вынужден либо перейти в другое учебное заведение, либо получить диплом негосударственного образца. Также, молодой человек не получит отсрочку от армии.

Рособрнадзор на суде заявил, что прямых взаимоотношений у ведомства со студентом нет и не было и дело подлежит закрыть.

Судья удовлетворила ходатайство Рособрнадзора. Кроме того, она отменила меры предварительной защиты, замораживавшие постановление о лишении факультета аккредитации.

Как сообщалось, без аккредитации факультет СПО ИТМО остался из-за отсутствия стадиона с полосой препятствий. В начале этого года ректор вуза Владимир Васильев заявил, что намерен судиться с Рособрнадзором. Но спустя несколько дней предложил студентам перейти в колледж Политеха, что вызвало массовые недовольства учащихся.