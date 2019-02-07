СП раскритиковала законопроект об автономном Рунете

Российская Счетная палата отрицательно высказалась о законопроекте об устойчивом Рунете. Инициативу не поддержали.
«Реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату», — сообщили чиновники.
Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой, сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова выдвинули инициативу, согласно которой российский сегмент интернета будет работать без подключения к зарубежным серверам в случае совершения кибератак и других агрессивных действий, исходящих из-за границы.
В счетной палате напомнили, что для реализации законопроекта, помимо всего прочего, будет необходимо создать центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования и проводить учения с целью повышения информационной безопасности, целостности и устойчивости функционирования единой сети электросвязи РФ. Это обойдется в 20 млрд рублей.
В бюджет на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов соответствующие средства не заложены, отмечают в руководстве Счетной палаты.
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