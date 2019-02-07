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07.02.19 / 19:17 Новости / Петербург и Ленобласть

Покинувший Смольный Андрей Романов стал пенсионером

С 1 февраля

Коллаж АБН

Покинувший Смольный первый зампред комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Романов стал пенсионером. О своем новом статусе Романов рассказал в четверг в Facebook.

“Сегодня я сообщаю вам об изменении моего статуса!” — говорится на странице бывшего чиновника. В разделе личной информации в профиле появилась надпись: “С 1.02.2019 пенсионер”.

Кроме того, Романов поблагодарил своих “дорогих единомышленников и верных сотрудников”, а также “судьбу за уникальную возможность трудиться на благо Великого Города -Ленинграда на протяжении 15 лет”.

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