Покинувший Смольный Андрей Романов стал пенсионером С 1 февраля

Покинувший Смольный первый зампред комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Романов стал пенсионером. О своем новом статусе Романов рассказал в четверг в Facebook.

“Сегодня я сообщаю вам об изменении моего статуса!” — говорится на странице бывшего чиновника. В разделе личной информации в профиле появилась надпись: “С 1.02.2019 пенсионер”.

Кроме того, Романов поблагодарил своих “дорогих единомышленников и верных сотрудников”, а также “судьбу за уникальную возможность трудиться на благо Великого Города -Ленинграда на протяжении 15 лет”.