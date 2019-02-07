За год товарооборот между РФ и Украиной увеличился на 16,6% В 2018 году оборот внешней торговли между странами составил $14,98 млрд

За прошедший год товарооборот между Россией и Украиной увеличился на 16,6% по сравнению с годом ранее. Об этом стало известно накануне из данных Федеральной таможенной службы.

В 2017 году оборот внешней торговли между странами составил $12,86 млрд, а в прошлом году этот показатель достиг уже $14,98 млрд. Однако доля товарооборота с Украиной в общем обороте торговли РФ не изменилась: и в 2017, и в 2018 году — 2,2%.

Добавим, объем экспорта России в Украину за 2017 год составил $7,9 млрд, за прошедший год экспорт вырос на 19,9% и достиг $9,52 млрд. Импорт из Украины в РФ за 2018 год вырос с $4,9 млрд до $5,5 млрд.