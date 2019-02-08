Стала известна цена проезда по первому участку ВСД Речь идет об участке от ЗСД до Витебского проспекта

Стоимость проезда по первому участку Восточного скоростного диаметра не превысит 100 рублей, сообщил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

— Мы закладываем стоимость проезда по первому участку ВСД 90 рублей, — отметил он.

Первый участок ВСД идет от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом.

ВСД в перспективе должна соединить ЗСД (у железнодорожной станции Броневая) и КАД (у деревни Кудрово). Трассу будут строить с 2019 по 2024 годы. Ее стоимость составит более 150 млрд рублей.