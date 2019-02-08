Стала известна цена проезда по первому участку ВСД

Стоимость проезда по первому участку Восточного скоростного диаметра не превысит 100 рублей, сообщил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.
— Мы закладываем стоимость проезда по первому участку ВСД 90 рублей, — отметил он.
Первый участок ВСД идет от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским проспектом.
ВСД в перспективе должна соединить ЗСД (у железнодорожной станции Броневая) и КАД (у деревни Кудрово). Трассу будут строить с 2019 по 2024 годы. Ее стоимость составит более 150 млрд рублей.
113 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.