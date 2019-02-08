Реализацию транспортных проектов Петербурга оценили 48,5 млрд рублей Город нуждается в федеральном софинансировании

48,5 млрд рублей потребуется Петербургу, чтобы реализовать самые важные транспортные проекты. Город попросил у федералов софинансирования в размере 17,9 млрд.

8 февраля в Государственном университете путей сообщения прошло совещание под руководством министра транспорта РФ Евгения Дитриха. В нем приняли участие действующий губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Беглов отметил, что транспортный узел города развивается медленно, не хватает скоростных магистралей.

Для того, чтобы успеть реализовать все транспортные проекты вовремя, необходимо федеральное софинансирование в размере 17,9 млрд.

Он перечислил транспортные проекты города в числе которых, помимо ВСД, реконструкция Ропшинского шоссе, реконструкция путепроводной развязки с подключением улично-дорожной сети Кронштадта к комплексу защитных сооружений и КАД и прочие.