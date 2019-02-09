Наледь обрушила крышу МФЦ в Выборге, есть пострадавшие Сотрудницы центра "Мои документы" получили порезы осколками стекла

Несколько сотрудниц МФЦ в городе Выборг в Ленобласти получили легкие травмы в результате обрушения стеклянной крыши. Она обвалилась 9 февраля из-за упавшего с соседнего здания льда.

Инцидент произошел в пятницу, 8 февраля, под конец рабочего дня, в филиале МФЦ «Выборгский». Фото с места ЧП на Вокзальной улице очевидцы выложили в группе «Интересный Выборг» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видны поломанные столы и заваленные снегом помещения.

По данным РИА Новости, лед рухнул на крышу МФЦ с пятого этажа соседнего дома, в результате часть крыши обвалилась. Несколько сотрудниц получили небольшие порезы осколками, посетители не пострадали. Ехать в больницу пострадавшие отказались.