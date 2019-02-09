В Петербурге из 14 тысяч кровель почистили только треть По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, в городе работают около 2 тыс. кровельщиков

От снега и наледи в Петербурге коммунальщики расчистили 5,5 тыс. крыш и 14 тыс. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко.

По словам вице-губернатора, пока в городе нет снегопадов, коммунальные службы в усиленном режиме расчищают крыши от снега и наледи. Однако пока в этом направлении сделано менее половины работы, признал он.

Бондаренко добавил, что за последние два дня в городе на Неве убрали от снега частично, то есть по свесу, около 3,5 тыс. Еще 2 тыс. крыш удалось очистить от снежных залежей полностью.

В ходе совещания, которое прошло с участием членов городского правительства и врио губернатора Петербурга Александра Беглова, Бондаренко также отметил, что в городе 8 февраля работали около 2 тыс. кровельщиков. В свою очередь Беглов призвал обратить внимание на протечки крыш в результате зимней уборки. Он поручил запустить «горячую линию», на которую петербуржцы смогут пожаловаться на такие случаи.