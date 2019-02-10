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10.02.19 / 18:12 Новости

Жителям Петербурга и Ленобласти задолжали по зарплате почти 200 млн

Только "Метрострой" должен сотрудникам около 50 млн рублей

Предприятия в Петербурге и Ленобласти задолжали работникам почти 200 млн рублей. Фото: pixabay.com

В Петербурге работодатели должны своим сотрудникам 129,1 млн рублей зарплаты. Такие данные приводит «Петростат».

По информации службы на 1 января этого года, половина задолжавших зарплату сотрудников работодателей приходится на транспортные компании. В «Метрострое», рабочие которого неоднократно устраивали забастовки в последние месяцы, перед Новым годом погасили долги по зарплате перед сотрудниками в размере 245 млн рублей. Часть долгов остается непогашенными.

В Ленобласти с начала 2019 года сумма задолженности по заработной плате сократилась на 3,1% — до 61,4 млн рублей. Их них 48,1 млн не выплатили работникам компании, которые перерабатывают нефть. Жители соседнего региона недополучили более 60 млн рублей.

 

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