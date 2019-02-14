Сбербанк готов пойти на реструктуризацию долга Utair

Сбербанк изучает план Utair о реструктуризации долга,- заявил глава банка Герман Греф на Российском инвестиционном форуме. Греф заметил, что Сбербанк готов пойти компании навстречу.
«Мы понимаем, что компания попала в такую ситуацию, что у нее была высокая долговая нагрузка, но нынешнюю ситуацию спровоцировал так называемый «керосиновый кризис»,- сказал Греф. Глава Сбербанка также отметил, что если банк увидит, что в плане реструктуризации долга все хорошо, то он пойдет навстречу компании и реструктурируем долг.
В феврале авиакомпания «Победа» пожаловалась на финансовое состояние Utair. У Utair имеются два синдицированных кредита: 15.4 млрд рублей с погашением в 2022 году и 23.7 млрд. рублей с погашением в 2027 году. Помимо синдицированных кредитом, у перевозчика есть кредит от Сбербанка на 17.4 млрд рублей с погашением в 2020 году. При такой кредитной нагрузке на счетах компании находилось всего 704 млн рублей, которых не хватит даже не оплату процентов по кредитам.
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Реплики
печальная ситуация сложилась вокруг Uteir. Надеюсь им всё-таки удастся решить проблемы с логами, иначе будет очень плохо(