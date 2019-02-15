Евгений Елин указал на необходимость развития социальной и транспортной инфраструктуры в Красносельском районе В районе нужно построить 44 детских сада и 23 школы

В Красносельском районе прошел отчет администрации перед общественностью. Доклад представил первый зам. главы администрации Игорь Сушков, так как ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов ранее отправил в отставку главу администрации Виталия Черкашина.

По словам вице-губернатора Евгения Елина, серьезных претензий к району нет. Хоть с уборкой снега и не справились, но многое было достигнуто. Вице-губернатор подчеркнул, что жители не ждут объяснения причин, а ждут результат. А если результата нет, то власть должна реагировать и справлять свои ошибки.

Евгений Елин обозначил приоритеты для Красносельского района – развитие социальной и транспортной инфраструктуры. Темпы их создания не соответствуют масштабному строительству жилья на территории. Чтобы выполнить градостроительные нормы, в Красносельском районе до 2024 года нужно построить 44 детских сада и 23 школы. Устранение дисбаланса и своевременный ввод станций метро — ключевые задачи, которые будет решать правительство города совместно с районом.