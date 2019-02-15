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15.02.19 / 19:40 Новости / Экономика

ФТС хочет расширить эмбарго на мясо, рыбу, консервы и другие продукты

Не пустят даже мармелад

Федеральная таможенная служба

Фото: west-all.ru

Федеральная таможенная служба предложила расширить производственное эмбарго, введенное в 2014 году в отношении ЕС, США, Канады, Австралии, Украины, Албании, Черногории и Лихтенштейна.

Таможенники уже отправили предложение в правительство по расширению списка продуктов, запрещенной к ввозу в Россию из этих стран.

РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что целью расширения списка названо предотвращение ввоза в Россию запрещенных товаров путем декларирования их не включенными в перечень кодами «товаров прикрытия.

Согласно плану ФТС, запрет может коснуться ввоза мяса, рыбы и морепродуктов, орехи, оливки, консервированные овощи и фрукты, фруктовое пюре и соки. Под угрозой мармелады, мед, яйца и живые животные.

 

 

 

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