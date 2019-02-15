Смольный открыл вакансии советников губернатора Зарплата - 54 тысячи рублей

На кадровом портале администрации Санкт-Петербурга размещены вакансии советников губернатора по вопросам местного самоуправления и молодежной политики. От соискателей требуется системное и стратегическое мышление.

По направлению молодежной политики открыто две вакансии. Кандидат должен иметь высшее образование по одной из специальности: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Организация работы с молодежью», «Юриспруденция», «Политология», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Педагогическое образование», «Психология» или «Социология».

Более узкий круг специальностей подойдет для работы советником по местному самоуправлению: «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Юриспруденция», «Политология». Кроме того, опыт работы по специальности должен быть не менее 5 лет.

Зарплата советников чуть выше средней по Петербургу и заявлена в размере 54 тысяч рублей.