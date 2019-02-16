Все новости

16.02.19 / 14:33 Новости

ТРЦ, музей и гостиницу «Россия» эвакуировали в Петербурге из-за «бомбы»

Волна сообщений о "минировании" накрыла Северную столицу 16 февраля

Эвакуация в ТРЦ «Лето». Фото: vk.com/spb_today

Шопинг из-за сообщений об угрозе взрыва прервали посетители ТРК «Лето», «Пик», «Радуга» и других торговых центров. Кроме того, эвакуировали рынок «Юнона», музей и гостиницу «Россия».

Днем в субботу, 16 февраля, в Петербурге продолжают закрывать на проверку торговые центры. По последним данным, их шесть. К списку закрытых добавились ТРК «Лето», «Шкиперский молл», где сработала пожарная сигнализация, а также ТРЦ «Озерки». Утром в Петербурге людей вывели на улицу из ТРЦ «ПИК» на Сенной, дисконт-центра «Румба» и ТРК «Радуга». В «Румбе» ранее сообщили АБН, что поступило сообщение о минировании.

Очевидцы сообщают, что днем также эвакуировали рынок «Юнона».

«Попросили выйти только покупателей,работникам разрешили остаться», — пишут пользователи группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

Сообщения приходят об эвакуации гостиницы «Россия» в районе Парка Победы. Волна сообщений об угрозе взрыве затронула и музей «Россия моя история», расположенный недалеко от торгового центра «Радуга».

В Москве также эвакуировали два торгового центра. По данным РИА Новости, на улице оказались около 500 человек.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.