ТРЦ, музей и гостиницу «Россия» эвакуировали в Петербурге из-за «бомбы» Волна сообщений о "минировании" накрыла Северную столицу 16 февраля

Шопинг из-за сообщений об угрозе взрыва прервали посетители ТРК «Лето», «Пик», «Радуга» и других торговых центров. Кроме того, эвакуировали рынок «Юнона», музей и гостиницу «Россия».

Днем в субботу, 16 февраля, в Петербурге продолжают закрывать на проверку торговые центры. По последним данным, их шесть. К списку закрытых добавились ТРК «Лето», «Шкиперский молл», где сработала пожарная сигнализация, а также ТРЦ «Озерки». Утром в Петербурге людей вывели на улицу из ТРЦ «ПИК» на Сенной, дисконт-центра «Румба» и ТРК «Радуга». В «Румбе» ранее сообщили АБН, что поступило сообщение о минировании.

Очевидцы сообщают, что днем также эвакуировали рынок «Юнона».

«Попросили выйти только покупателей,работникам разрешили остаться», — пишут пользователи группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

Сообщения приходят об эвакуации гостиницы «Россия» в районе Парка Победы. Волна сообщений об угрозе взрыве затронула и музей «Россия моя история», расположенный недалеко от торгового центра «Радуга».

В Москве также эвакуировали два торгового центра. По данным РИА Новости, на улице оказались около 500 человек.