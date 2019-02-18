Активисты рассказали о проблемах Центрального района Решение этих вопросов станет лишь началом работы

Активисты рассказали о 10-ти проблемных вопросах Центрального района, на которые ждут ответа от нового главы районной администрации Максима Мейксина. Опрос провела «Мойка78».

В первую очередь жителей района волнует проблема детской городской поликлиники №44. Поликлинику будут ремонтировать два года. Активистов волнует получение лицензии, завершение ремонта помещений на Кременчугской улице, в которые должны переехать участковая служба ДГП №44 и процедурный кабинет, а также сохранение работников поликлиники на время ремонта. Жители видят решение проблемы в кадровых перестановках в отделе здравоохранения района.

Также активистов интересует решение проблемы нелегальной торговли возле станций метро «Владимирская», «Площадь Восстания», «Площадь Александра Невского» и «Чернышевская».

Жители Центрального района заинтересованы и в сохранении зеленых зон в центре, например, сквера в Кузнечном переулке. Однако районная администрация в декабре уже поддержала жителей в этом вопросе. По словам руководителя инициативной группы «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослава Кострова, в случае поддержки позиции жителей в этом вопросе горожане ответят Мейксину взаимностью.

Также активисты подняли вопросы создания общественного пространства на Мытном дворе, благоустройства Апраксина двора, введения платной стоянки.

Кроме того, жители предлагают высадить тысячу крупномерных деревьев в районе (и на Невском проспекте), создать общественное пространство на территории Боткинской больницы, установить в центре дополнительные урны и спасти район от нелегально расклеенной рекламы.

Однако решение этих вопросов станет лишь началом работы и покажет, есть ли у Мейксина «воля и железный кулак», считают активисты.

Добавим, Максим Мейксин назначен на эту должность в понедельник, 18 февраля. Он сменил на этом посту Андрея Хлуткова. Его, как и глав Василеостровского и Красносельского районов, уволили в пятницу из-за плохой уборки снега. Перед назначением Мейксин был советником губернатора Петербурга. А еще раньше занимал пост председателя комитета по промышленной политике и инновациям.