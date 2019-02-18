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18.02.19 / 19:20 Новости

Матерей с новорожденными детьми эвакуируют из Перинатального центра им. Алмазова

Добрались и до младенцев

Фото АБН

Волна эвакуаций докатилась и до Перинатального центра имени Алмазова. После поступления тревожного сигнала было принято решение проводить эвакуацию, не эвакуировались только лежачие больные.

Некоторое время спустя эвакуация началась и в Реабилитационном центре НМИЦ им. Алмазова на улице Пархоменко.

Помимо Центра Им. Алмазова в Петербурге сегодня проводились проверки и в других медицинских учреждениях: городские больницы №26, Покровская, Елизаветинская, Городская многопрофильная больница №2, Детскую больницу №19 им. К.А. Раухфуса.  Но в этих учреждениях ограничились проверкой без эвакуации.

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