Матерей с новорожденными детьми эвакуируют из Перинатального центра им. Алмазова Добрались и до младенцев

Волна эвакуаций докатилась и до Перинатального центра имени Алмазова. После поступления тревожного сигнала было принято решение проводить эвакуацию, не эвакуировались только лежачие больные.

Некоторое время спустя эвакуация началась и в Реабилитационном центре НМИЦ им. Алмазова на улице Пархоменко.

Помимо Центра Им. Алмазова в Петербурге сегодня проводились проверки и в других медицинских учреждениях: городские больницы №26, Покровская, Елизаветинская, Городская многопрофильная больница №2, Детскую больницу №19 им. К.А. Раухфуса. Но в этих учреждениях ограничились проверкой без эвакуации.