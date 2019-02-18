За прошедшую неделю из Петербурга было вывезено более 3 млн. куб. метров снега Горожане стали меньше жаловаться на протечки кровли

Николай Бондаренко подвел итоги уборки города за прошедшую неделю.

18 февраля вице-губернатор Николай Бондаренко встретился с журналистами для подведения итогов работы за прошедшую неделю.

Николай Бондаренко рассказал, что с улиц и дорог города было вывезено более 3 млн куб. метров снега. Была серьезно активизирована работа по уборке снега в спальных района: 749 раз использовались эвакуаторы, которые переместили 6.5 тысяч автомобилей. Активно шла работа и по уборке снега в центральном районе.

«На сегодняшний день приведено в эксплуатационное состояние 80 % улиц и дорог Санкт-Петербурга. Каждый день администрации районов и Комитет по благоустройству отчитываются о ситуации. Положительная динамика в этом направлении работ очевидна», — отметил Николай Бондаренко.

На прошедшей неделе каждый день выходило на работу 7700 дворников, убиравших внутридворовые территории. Не обошлось и без привлечения дополнительных сил: помощь оказывали городские учреждения, предприятия и строительные компании. В среднем на уборке снега работа 550 человек в день и около 250 единиц техники.

Сейчас сложная ситуация сохраняется в Центральном районе, многие дворы и улицы еще только предстоит убрать от снега. При этом 10 районов города заявили об очистке кровель домов на 100 %, в четырех районах кровли очищены на 90 % и выше, и еще в четырех районах эта работа проведена на 80 %. Вице-губернатор отметил, что на этой неделе работы по очистке кровель будут завершены. Так как работы по этому направлению были усилены, количество жалоб на текущие кровли снизилось с 700 до 116.

Николай Бондаренко также выделил и предстоящие задачи: уборка с дорог песка, который использовался в борьбе с гололедом. Из-за минусовых температур ночью проводить эту работу по ночам не представляется возможным, поскольку она требует использования воды, а это приведет к повышенной аварийности на дорогах. «Тем не менее, дорожники будут ловить плюсовые температуры, чтобы не допустить образования пыли в городе»,- отметил вице-губернатор.