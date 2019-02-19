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19.02.19 / 10:48 Новости / Общество

Бывший сотрудник бюджетного учреждения Петербурга предстанет перед судом за взятки

Ему грозит до 12 лет лишения свободы

Бывший главный инженер СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский» обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Как полагает следствие, обвиняемый вымогал у индивидуального предпринимателя  взятки. Сначала он потребовал переводить ему на банковскую карту не менее 10 тыс. рублей каждый месяц. Затем сумма была увеличена до 60 тыс. рублей за разовый перевод.

Взамен обвиняемый обещал не препятствовать деятельности индивидуального предпринимателя и общее покровительство. При этом он угрожал предпринимателю в случае отказа от его требований.
В итоге на счет обвиняемого были переведены денежные средства в размере не менее 400 тыс. рублей.

Отметим, что ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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