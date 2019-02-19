Группа «Эталон» купила 51% акций компании «Лидер-Инвест» у АФК «Система» 16,83 млрд рублей на 5 лет



Сбербанк предоставил Группе «Эталон» кредитную линию объемом до 16,83 млрд руб. на 5 лет. Средства пойдут на приобретение 51% акций компании «Лидер-Инвест» у АФК «Система».

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, считает участие Сбербанка в сделке логичным.

«С Группой «Эталон» нас связывают давние и стабильные партнерские отношения. Поскольку значительная часть приобретаемого портфеля «Лидер-Инвест» состоит из высокорентабельных проектов, сделка улучшит и глобальный рейтинг группы, укрепив ее позиции в Москве, и финансовые результаты банка,» — сообщил Попов.

Главный финансовый директор Группы «Эталон» Кирилл Багаченко, отметил, что компания сможет существенно нарастить свое присутствие на рынке девелопмента жилой недвижимости Москвы.

Группа «Эталон», основанная в 1987 г., сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы Группа «Эталон» является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 6,3 млн кв. м.

Как писало АБН, компания взяла 16,83 млрд рублей на 5 лет.