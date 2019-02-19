Инфляция в Петербурге составила 4,5% А в СЗФО – 4,8%

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в январе 2019 года составила 4,8% после 4,1% в декабре. Эти цифры ниже, чем в среднем по России – там она составила 5%. Прирост цен на большинство товаров и услуг потребительской корзины в округе не превысил 4%,- говорится в сообщении Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

В управлении сообщается, что в округе заметно ускорилась инфляция из-за увеличения темпов удорожания услуг с 3,8% в декабре до 4,9% в январе и продовольствия с 4,5% декабре до 5,1% в январе.

Самый большой вклад в рост инфляции услуг внесли услуги ЖКХ. Произошло это по причине двухэтапной индексации тарифов для компенсации поставщикам услуг этих затрат, связанных с повышением НДС.

Инфляция на продукты выросла из-за овощей и фруктов. Из овощей выросла в цене сильнее всех капуста, так как сократились ее посевные площади. Замедлились темпы роста цен на кофе и яйцо после быстрого роста в предыдущие месяцы.

Самая низкая инфляция в СЗФО – в Ленинградской области, там она составила 4,4%. В регионе наименьшими темпами росли цены на продовольствие.