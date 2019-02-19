Реальные доходы россиян в январе упали На 1.3%

Реальные доходы россиян в январе 2019 года упали на 1.3% по сравнению с январем 2018 года.

Росстат сообщал о падении реальных доходов на 0.2% за 2018 год в январе 2019. В 2017 году реальные доходы упали на 1.7%, в 2016 – на 5.8%, в 2015 – на 3.2%, в 2014 – 0.7%. Последний раз рост реальных доходов фиксировался в 2013 году. Таким образом, шестой год подряд фиксируется падение реальных доходов россиян.

В Минэкономики показатель за 2018 год объясняется те, что снизились доходы у более обеспеченных граждан.