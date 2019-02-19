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19.02.19 / 15:21 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В «Метрострое» объяснили задержку с вводом трех новых станций в Петербурге

Изначально сдать новые станции планировали к 1 июля

Фото АБН

Новую дату озвучили 19 февраля в ходе встречи представителей Законодательного собрания, КРТИ и «Метростроя». Новые станции введут к 1 сентября.

«Согласно производственной программе, подготовленной ОАО «Метрострой» и согласованной городом, срок реализации строительства участка Фрунзенского радиуса датирован 1 июля. Данный срок рассчитан, исходя из имеющихся на сегодняшний день сроков поставки монтажа и оборудования, учитывает сроки, необходимые для проведения пусконаладочных и отделочных работ, а также благоустройства территорий. Окончание работ к 1 июля может быть обеспечено при условии своевременной приемки и оплаты выполненных работ со стороны заказчика, — сообщили в компании.

Завершить планируют строительство станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», сообщало АБН.

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