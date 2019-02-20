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20.02.19 / 13:57 Новости / Петербург и Ленобласть

ФАС Петербурга привлекла Резника к расследованию дела о «снежном сговоре» почти на 9 млрд рублей

Общая сумма контрактов составила 8,9 млрд рублей

Фото АБН

ФАС Петербурга решила привлечь депутата петербургского ЗакСа Максима Резника в качестве заявителя по делу о «снежном картеле», сообщили в ведомстве.

Комиссия антимонопольного органа проинформировала ответчиков о поступившем заявлении депутата ЗакСа Петербурга Максима Резника, который попросил проверить УФАС 13 закупок на уборку города.

Ранее петербургское УФАС возбудило дело в отношении СПб ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк №7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор Спб». Антимонопольщики заподозрили организации в заключении картельного соглашения на торгах по уборке города от снега.

Общая сумма контрактов составила 8,9 млрд рублей.

При изучении торгов сотрудники УФАС обратили внимание на то, что в ходе 13 аукционов снижение начальной цены контракта составило 0,5%, а организации подавали идентичные ценовые предложения.

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