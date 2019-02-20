В Петербурге эвакуировали РГГМУ и Администрацию Выборгского района Добрались и до Администрации Выборгского района

В Петербурге эвакуируются здания РГГМУ на Малоохтинском проспекте и проспекте Металлистов. В течении последнего часа эвакуировали также гипермаркет «Лента» на Таллинском шоссе.

Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Ранее АБН сообщал, что сегодня в Петербурге эвакуация проводилась в «Невской ратуше», ИТМО, Технологическом институте и ряде других организаций.

По сообщению Фонтанки, эвакуироваться пришлось и сотрудникам Администрации Выборгского района.