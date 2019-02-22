Беглов: в Петербурге не будет «грязных выборов» Он поддержал ЦИК в желании ужесточить контроль за избирательной кампанией

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов заявил, что «грязные выборы» в Петербурге должны быть забыты. Об этом в пятницу пишет «Коммерсант».

Беглов пообещал, что будет сделано все возможное для обеспечения высокого уровня работы избиркома. Он также поддержал ЦИК в желании ужесточить контроль за избирательной кампанией.

Напомним, накануне Элла Памфилова, председатель ЦИК, заявила, что не позволит вернуть в Петербург досрочные выборы. Она отметила, что если петербургский парламент допустит возвращения подобной практики, то ЗакС потеряет авторитет и дискредитирует себя.