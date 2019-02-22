До отключения аналоговых телеканалов в Петербурге осталось сто дней На территории города и области созданы 36 объектов связи, образующие единую цифровую эфирную телесеть

В Петербурге и Ленобласти 3 июня 2019 года произойдет отключение аналоговых эфирных телеканалов, сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

На территории города и области созданы 36 объектов связи, образующие единую цифровую эфирную телесеть.

Сегодня аналоговый эфирный сигнал основных федеральных телеканалов маркируют литерой «А», которая появляется рядом с логотипом канала. Ее присутствие говорит о необходимости перенастройки телевизора на прием эфирной «цифры»или приобрести дополнительное приемное оборудование.

Для приема цифрового сигнала нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2.

(его поддерживают почти все телевизоры, выпускаемые с 2012 года). Для других телевизоров понадобится цифровая приставка, к которой подключается антенна.

После подключения жителям Петербурга станут доступны 20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов.