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22.02.19 / 12:03 Новости / Общество

До отключения аналоговых телеканалов в Петербурге осталось сто дней

На территории города и области созданы 36 объектов связи, образующие единую цифровую эфирную телесеть

В Петербурге и Ленобласти 3 июня 2019 года произойдет отключение аналоговых эфирных телеканалов, сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со СМИ. 

На территории города и области созданы 36 объектов связи, образующие единую цифровую эфирную телесеть.

Сегодня аналоговый эфирный сигнал основных федеральных телеканалов маркируют литерой «А», которая появляется рядом с логотипом канала. Ее присутствие говорит о необходимости перенастройки телевизора на прием эфирной «цифры»или приобрести дополнительное приемное оборудование.

Для приема цифрового сигнала нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2.
(его поддерживают почти все телевизоры, выпускаемые с 2012 года). Для других телевизоров понадобится цифровая приставка, к которой подключается антенна.

После подключения жителям Петербурга станут доступны 20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов.

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