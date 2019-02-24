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24.02.19 / 17:46 Новости

Митянина рассказала о состоянии сбитых BMW пешеходов в Петербурге

В Мариинскую больницу после ДТП на Невском попали мужчина и супружеская пара

ДТП на Невском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина рассказала о состоянии пострадавших в ночном ДТП с BMW на Невском проспекте. 

Митянина навестила травмированных на Невском пешеходов в Мариинской больнице. По ее данным, пострадавший Павел Т. 1989 года рождения поступил к медикам в состоянии средней тяжести. Мужчина находится в отделении нейрохирургии. Его супругу Елену 1989 года рождения госпитализировали  в реанимацию, врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Третий пешеход, которого сбил BMW, находится в среднем состоянии. Об этом Митянина сообщила в своем Twitter.

Напомним, после ДТП был задержан уроженец Азербайджана. Он стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения лицом, который находился в состоянии опьянения.

По данным правоохранителей, мужчина вылетел на своем BMW X6 на тротуар ночью 24 февраля, протаранив толпу пешеходов. Жертвами аварии стали женщина 39 лет и 40-летний гражданин США. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил оперативно выяснить все обстоятельства смертельной аварии.

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