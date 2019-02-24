WP: дрон «Калашников» изменит мир, как АК-47 Американские СМИ рассказали о преимуществах беспилотника

Новый беспилотник «Куб-БЛА», который выпустил концерн «Калашников», может перевернуть мир, как легендарное изобретение российского конструктора АК-47. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Эксперты отмечают, что новое оружие от «Калашникова» способно «изменить характер войны», как это некогда сделал автомат АК-47. Газета подчеркивает, что автомат и сейчас остается таким же мощным оружием, как и десятки лет назад.

По мнению специалистов, новый дрон будет максимально простым в эксплуатации, а также эффективным, а его стоимость будет ниже аналогов на мировом рынке. При этом он сможет наносить удары с высокой степенью точности.