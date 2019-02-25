Выпуск единой карты петербуржца начнется 1 мая 2019 года. На ее создание было выделено 197 млн. рублей

Глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко заявил, что в качестве операторов, которые возьмут на себя выдачу карт, выступили три банка – «Сбербанк», ВТБ и «Санкт-Петербург». Сейчас банки уже готовы к выпуску карт, осталось разрешить последние детали со стороны города.

Москаленко также заявил, что выпуск карт будет происходить за счет банков. Со стороны города нужно обеспечить, чтобы автобусы были оборудованы валидаторами, которые будут списывать средства с привязанной к системе карте «Подорожник», а не с банковского счета.

Александр Беглов сказал, что за два месяца до запуска проекта необходимо начать разъяснительную работу с петербуржцами.

Карта будет выпускаться на базе платформе платежной системы «Мир». Всего на создание единой карты петербуржца было выделено 197 млн. рублей.