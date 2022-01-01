Ленобласть
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За сутки в РФ выявлено 122 955 случаев коронавируса, из них 8 724 в Петербурге и Ленобласти
Ленобласть
26 февраля 12:31
Жителям Кудрово порекомендовали не ждать травмпункта до постройки местной поликлиники
Ленобласть
25 февраля 17:02
Сергей Перминов объяснил, что помогло Ленобласти укрепить позиции в ТОП-10 по качеству жизни
Ленобласть
15 февраля 11:07
Известная птицефабрика Ленобласти может закрыться из-за снижения объёмов производства
Ленобласть
11 февраля 18:23
Морской порт Усть-Луга станет новым центром перевалки удобрений на Балтике
Ленобласть
11 февраля 13:31
Дрозденко предложил решение проблемы очередей в поликлиниках Мурино и Кудрово
Ленобласть
31 января 13:59
Губернатор Ленобласти объяснил, почему детские сады не отправляют на дистант
Ленобласть
28 января 18:59
Умение «Команды 47» работать в рамках национальных проектов отметили в Совете Федерации
Ленобласть
26 января 18:39
О сроках строительства бассейна и школы искусств рассказали жителям Сертолово
Ленобласть
19 января 17:54
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