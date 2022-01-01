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Ленобласть

Последние новости Ленинградской области, все о регионе, экономике, власти, происшествиях

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АО «ЛОЭСК» объявило о назначении нового генерального директора

Ленобласть

2 марта  16:52
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За сутки в РФ выявлено 122 955 случаев коронавируса, из них 8 724 в Петербурге и Ленобласти

Ленобласть

26 февраля  12:31
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Жителям Кудрово порекомендовали не ждать травмпункта до постройки местной поликлиники

Ленобласть

25 февраля  17:02
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Навоз в России переработают в удобрения и подстилки для коров

Ленобласть

18 февраля  07:50
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К границам Петербурга подступил энергетический коллапс

Ленобласть

17 февраля  14:24
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Сергей Перминов объяснил, что помогло Ленобласти укрепить позиции в ТОП-10 по качеству жизни

Ленобласть

15 февраля  11:07
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Известная птицефабрика Ленобласти может закрыться из-за снижения объёмов производства

Ленобласть

11 февраля  18:23
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Морской порт Усть-Луга станет новым центром перевалки удобрений на Балтике

Ленобласть

11 февраля  13:31
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Вице-губернатор Ленобласти рассказала о проектах заботы «Команды 47»

Ленобласть

4 февраля  14:16
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Дрозденко предложил решение проблемы очередей в поликлиниках Мурино и Кудрово

Ленобласть

31 января  13:59
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Губернатор Ленобласти объяснил, почему детские сады не отправляют на дистант

Ленобласть

28 января  18:59
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Умение «Команды 47» работать в рамках национальных проектов отметили в Совете Федерации

Ленобласть

26 января  18:39
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В Ленобласти от коронавируса привились более миллиона человек

Ленобласть

26 января  17:41
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В Шереметьево задержали мужчину после угроз пистолетом в ресторане

Ленобласть

24 января  11:38
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В Ленобласть привезли первую партию вакцины «Спутник М»

Ленобласть

24 января  11:34
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Сергей Перминов озвучил цель реформы местного самоуправления

Ленобласть

21 января  17:03
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О сроках строительства бассейна и школы искусств рассказали жителям Сертолово

Ленобласть

19 января  17:54
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28 купелей для крещенский купаний подготовят в Ленобласти

Ленобласть

17 января  14:57
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В Ленобласти поддержали законопроект о реформе местного самоуправления

Ленобласть

17 января  14:01
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Губернатор Ленобласти прокомментировал ситуацию в Колтушском сельском поселении

Ленобласть

14 января  11:25
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7 марта 12:05

Цены на «вторичку» в России могут снизиться на 25%

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7 марта 11:32

Названы факторы, которые остановят падение рубля

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7 марта 11:11

Аналитик Потавин объяснил, когда стоит продавать доллары

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7 марта 10:39

Финская компания Fazer приостановила деятельность в России

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7 марта 10:21

Россиян призвали отказаться от дорогих покупок

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7 марта 09:55

В Госдуме призвали повысить стоимость рабочего часа

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7 марта 09:33

В России предложили продавать хлеб без упаковки

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7 марта 09:07

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы в России

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