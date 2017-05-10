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10.05.17 / 21:14 Новости / Россия и мир

Лавров и Трамп, «Роснефть» и АФК «Система». Итоги среды

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Лавров встретился с Трампом в Вашингтоне. Суд вернул «Роснефти» иск к АФК «Система». Федеральная антимонопольная служба России получила ходатайство о покупке 65% медиахолдинга РБК. А Путин сыграл в хоккей.

Новости среды

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа длилась 40 минут. Обсуждали, в основном, Сирию.

Суд вернул иск «Роснефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд рублей. Как говорят в «Роснефти», из-за территориальной подсудности дела. То есть теперь иск рассматривает один из судов Башкортостана.

В ФАС получили ходатайство о покупке 65% в РБК. Как пишут СМИ, долю в холдинге Михаила Прохорова купят структуры Григория Березкина.

А президент Путин сыграл в хоккей. Его команда победила со счетом 17:6.

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