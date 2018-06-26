На заседании Смольного рассказали о конфликте Щербаковой и администрации Центрального района Полтавченко назвал эту речь «странной»

Представитель Законодательного собрания Петербурга в Смольном Михаил Бродский выступил на заседании правительства, где рассказал о запросе депутата Марии Щербаковой, которая пожаловалась на плохое обеспечение ее депутатской приемной. Это произошло во вторник.

Добавим, Бродский взял слово, чтобы прокомментировать вопрос стратегии развития Петербурга до 2035 года. Во время своего выступления он, в частности, сообщил о запросе Щербаковой. Он отметил, что его поддержали 42 депутата – у многих наблюдаются похожие проблемы.

Однако губернатор города Георгий Полтавченко назвал выступление «странным» и неуместными в контексте рассматриваемого вопроса. Он добавил, что, если между правительством и ЗакСом есть разногласия, он хотел бы услышать о них от председателя городского парламента Вячеслава Макарова.

Напомним, ЗакС Петербурга утвердил депутатский запрос Марии Щербаковой на прошлой неделе. Депутат пожаловалась, что администрация Центрального района и ее глава Андрей Хлутков не обеспечили депутатскую приемную канцелярией и необходимой техникой. Щербакова считает, что это нарушает закон о деятельности депутата. Позднее депутат извинилась перед Хлутковым. Как писала «Фонтанка», Щербакова нашла новые нюансы законодательства, которые оправдывают поведение чиновника.