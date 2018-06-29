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29.06.18 / 13:36 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Трамвай №52 изменит время работы в июле

Со 2 по 26 июля

Фото АБН

Трамвай №52 в Петербурге изменит время работы в июле. Об этом в пятницу сообщили в ГУП «Горэлектротранс».

Трамвайное движение закроют по проспекту Маршала Жукова от улицы Бурцева до проспекта Ветеранов. Оно будет закрыто с 23:00 до 4:50 часов, кроме выходных: с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Причина – путевые работы. Они будут проводиться со 2 по 26 июля.

Добавим, ранее «Горэлектротранс» сообщил, что волонтеры ЧМ-2018 совершили 37 тыс. поездок на троллейбусах и трамваях. Прирост пассажиров в центре города. Также число пассажиров увеличилось в Приморском районе.

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