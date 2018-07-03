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03.07.18 / 18:07 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге задержали похищавших деньги клиентов Сбербанка мошенников

Пятеро задержанных были сотрудниками банка

Фото АБН

МВД раскрыло группировку, похищавшую деньги VIP-клиентов Сбербанка. Девять человек задержаны Петербурге и Нижнем Новгороде, сообщили во вторник в ГУ МВД по Петербургу.

Как передает РБК, пятеро задержанных были сотрудниками банка. По информации следствия, мошенники перевели около $707 тыс. со счета VIP-клиента в сберегательные счета и обналичили их в петербургских отделениях банка. Подозреваемых выявили после внутреннего расследования службой безопасности банка, после этого их передали правоохранительным органам.

Напомним, ранее полиция задержала двух цифровых мошенников, которые взломали около 700 тыс. аккаунтов в интернет-магазинах. Они продавали на специальных форумах аккаунты пользователей, на счету которых были большие бонусы. По словам самих задержанных, по этой схеме они заработали более 500 тыс. рублей. Мошенниками оказались жители Рязанской и Астраханской областей 1998 и 1997 годов рождения.

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