В Кемерово задержали тушившего «Зимнюю вишню» руководителя пожарной группы Заседание в воскресенье

В Кемерово следователи задержали руководителя пожарной группы, которая тушила «Зимнюю вишню». Об этом стало известно в субботу от источников в правоохранительных органах.

Речь идет об Андрее Бурсине, передает ТАСС. Его группа первая прибыли к ТЦ в день пожара. Следственный комитет обвинил Бурсина в халатности.

Общественный активист Игорь Востриков на своей странице в социальной сети написал, что в воскресенье пройдет заседание по Бурсину в Центральном суде Кемерово. ТАСС не удалось подтвердить эту информацию в суде.

Напомним, пожар произошел в конце марта. По данным МЧС, причина пожара – замыкание в проводке. В пожаре погибло 60 человек. Ранее по этому делу арестовали главу МЧС на Кузбассе.