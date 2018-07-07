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07.07.18 / 15:37 Новости / Общество / Россия и мир

В Кемерово задержали тушившего «Зимнюю вишню» руководителя пожарной группы

Заседание в воскресенье

Фото pravdaurfo.ru

В Кемерово следователи задержали руководителя пожарной группы, которая тушила «Зимнюю вишню». Об этом стало известно в субботу от источников в правоохранительных органах.

Речь идет об Андрее Бурсине, передает ТАСС. Его группа первая прибыли к ТЦ в день пожара. Следственный комитет обвинил Бурсина в халатности.

Общественный активист Игорь Востриков на своей странице в социальной сети написал, что в воскресенье пройдет заседание по Бурсину в Центральном суде Кемерово. ТАСС не удалось подтвердить эту информацию в суде.

Напомним, пожар произошел в конце марта. По данным МЧС, причина пожара – замыкание в проводке. В пожаре погибло 60 человек. Ранее по этому делу арестовали главу МЧС на Кузбассе.

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