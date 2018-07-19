В Петербурге объявили конкурс на ремонт части Парашютной улицы за 38,2 млн рублей

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявила конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту участка Парашютной улицы в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно в четверг из материалов на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет порядка 38,2 млн рублей. Подрядчик должен будет отремонтировать дорогу, устроить освещение и дождевую канализацию, а также провести озеленение и выполнить работы по благоустройству. Победителя конкурса выберут 20 августа.
Ранее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявило конкурс на уборку КАД. В частности, исполнитель должен будет следить за чистотой дороги, очищать опоры освещения, дорожные знаки и остановки, а в зимний период чистить дорогу от снега. Контракт с победителем конкурса заключат на пять лет – до 2023 года. Его начальная цена составляет 9,18 млрд рублей.
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