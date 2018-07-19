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19.07.18 / 16:17 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге объявили конкурс на ремонт части Парашютной улицы за 38,2 млн рублей

Подрядчика выберут 20 августа

ремонт дорог

Фото АБН

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявила конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту участка Парашютной улицы в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно в четверг из материалов на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет порядка 38,2 млн рублей. Подрядчик должен будет отремонтировать дорогу, устроить освещение и дождевую канализацию, а также провести озеленение и выполнить работы по благоустройству. Победителя конкурса выберут 20 августа.

Ранее ФКУ Упрдор «Северо-Запад» объявило конкурс на уборку КАД. В частности, исполнитель должен будет следить за чистотой дороги, очищать опоры освещения, дорожные знаки и остановки, а в зимний период чистить дорогу от снега. Контракт с победителем конкурса заключат на пять лет – до 2023 года. Его начальная цена составляет 9,18 млрд рублей.

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