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30.07.18 / 10:34 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Подросток сообщил о «минировании» детского лагеря в Ленобласти

И требовал 500 тыс. евро

Жилищная инспекция Петербурга

Фото АБН

Сотрудники полиции задержали подростка, подозреваемого в сообщении о «минировании» детского лагеря в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом в понедельник сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве уточнили, что неизвестный позвонил в полицию, сообщив о «минировании» детского лагеря на проспекте Кирова. Кроме того, он якобы взял в заложники 500 человек, потребовав за них выкуп в размере 500 тыс. евро. Однако при проверке сообщения специалисты взрывчатки не обнаружили.

В результате было возбуждено дело по ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала в Мурино подростка.

Добавим, в начале лета телефонный террорист трижды за ночь «минировал» аэропорт «Пулково». В результате проверки взрывопасных предметов в аэропорту не нашли. Звонившим оказался житель Купчино.

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