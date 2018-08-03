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03.08.18 / 18:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась в зеленой зоне

Индекс Мосбиржи - 2297,99; РТС - 1145,08

Фото АБН

Московская биржа закрылась в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 0,12% и составил 2297,99 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,36% до 1145,08 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что в пятницу вечером российский фондовый рынок балансирует под небольшими продажами. Индекс МосБиржи стоит около 2290 пунктов, но «медведи» не спешат углублять продажи, не видя, как развиваются в США диалоги относительно новых антироссийских инициатив. Индекс РТС ушел значительно ниже 1150 пунктов, и теперь у продавцов масса оснований для новых продаж. Тема осложнения отношений между Россией и США вынудит игроков быстро выходить из позиций и искать убежища в безопасных активах, считает аналитик. Особенно если это коснется вопросов госдолга России. Этот риск не стоит недооценивать, отметила Бодрова.

Американская валюта остается пока внутри коридора 63,00-63,85 рублей. Среднесрочно присутствует потенциал прохода выше 64,00 рублей, откуда будет открыта дорога к 67,00 рублей. Этот сценарий будет актуален, если фундаментальный фон существенно ухудшится. Евро смотрится довольно комфортно в пределах 73-74 рублей.

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