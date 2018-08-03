Китай увеличил пошлины на товары из США на сумму $60 млрд В ответ на действия США

Китай увеличил пошлины на товары из США на сумму $60 млрд. Об этом китайский Минфин сообщил в пятницу.

Увеличенные пошлины до 25% относится к 2493 товарам. Согласно приложению к документу, этой пошлиной теперь облагается парфюмерия, косметика, сельскохозяйственная продукция, кожаная продукция, одежда, обувь, посуда, презервативы и другие товары.

Еще для 1078 наименований пошлина выросла до 20%. Это напитки, мучные изделия, водка, консервы, соль, зубная паста, мед и другие товары.

До 10% пошлина выросла на 974 товара. Среди них мясная продукция, животные, несколько музыкальных инструментов, часть резиновой продукции, спортивное оборудование, некоторые виды металлических изделий и проволоки.

Также пошлина выросла до 5% для 662 наименований. В основном это удобрения, органические и химические соединения.

Напомним, ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о поручении президента США Дональда Трампа о пошлинах на китайские товары. Глава государства поручил изучить повышение пошлин до 25%. Ранее планировалось увеличение до 10%. Общая сумма товаров в списке увеличенных пошлин составляет $200 млрд.