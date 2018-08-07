Поезда «Ласточка» перевезли более 4,5 млн человек в 2018 году Это на 77% больше прошлогоднего показателя

Электропоезда «Ласточка» перевезли более 4,5 млн пассажиров за семь месяцев 2018 года. Об этом во вторник сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Показатель превысил прошлогодний результат за этот же период на 77%. Это связывают с возрастающей популярностью «Ласточек», а также с запуском новых маршрутов. В общем объеме пассажиропотока доля перевозок «Ласточками» составила 17,5%.

Напомним, с конца прошлого года «Ласточки» начали следовать в сторону Ораниенбаума и Калище. Первые же поезда появились в Петербурге осенью 2015 года и курсировали по Выборгскому направлению Октябрьской железной дороги. В настоящее время в зоне обслуживания СЗППК «Ласточки» задействованы в десяти маршрутах. Самым популярным направлением стал Выборг.