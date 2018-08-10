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10.08.18 / 13:51 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ повысил курс доллара на выходные

Доллар – 66,9 рублей, евро – 76,6 рублей

Коллаж АБН

Центробанк повысил официальный курс доллара на выходные. Курс американской валюты составит 66,9 рублей.

Доллар подорожает на 62 копейки, его точная стоимость по официальному курсу составит 66,9075 рублей. Курс евро, наоборот, понизили на 14 копеек до 76,6760 рублей.

Добавим, на Московской бирже в данный момент доллар торгуется на отметке 66,74 рублей, а евро за 76,6 рублей. На открытии же торгов курс доллара впервые за два года поднялся выше 67 рублей.

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