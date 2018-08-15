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15.08.18 / 12:51 Новости / Россия и мир

Роспотребнадзор подал в суд на производителя фальшивой воды «Ессентуки»

Заводу грозит штраф в размере пятикратной стоимости контрафакта

Фото: eer.ru

Роспотребнадзор выявил факт поставок на рынок фальшивой минеральной воды «Ессентуки №4» и подал в суд на завод минеральных вод  «Октябрь-А». Об этом в ведомстве сообщили в среду.

Проверка прошла после жалобы «Холдинг Аква», который обнаружил признаки контрафактной продукции во время контрольной закупки. Теперь предприятию грозит штраф в размере пятикратной стоимости товара, а также конфискация контрафакта и производственного оборудования. Также к административной ответственности в виде штрафа в 300 тыс. рублей привлекли торговую сеть «Перекресток».

Добавим, ранее Роспотребнадзор изъял из продажи молочную продукцию, в который был обнаружен вирус ящура. Зараженное молоко утилизировали, а на производящем предприятии провели дезинфекцию.

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