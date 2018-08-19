«Зенит-м» обыграл резервистов «Урала» со счетом 3:1 Первая победа в сезоне

Команда «Зенит-м» обыграла резервистов свердловского «Урала» со счетом 3:1. Матч прошел в воскресенье.

Это первая победа молодежки «Зенита» в этом сезоне после серии поражений. Через неделю «Зенит-м» также в рамках четвертого тура молодежного первенства России встретятся с «Уфой».

Отметим, «Зенит» в воскресенье также встречается с «Уралом» — на стадионе Санкт-Петербург». Игра началась в 19:00. К концу первого тайма счет 2:1 в пользу «Зенита».