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19.08.18 / 19:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

«Зенит-м» обыграл резервистов «Урала» со счетом 3:1

Первая победа в сезоне

Команда «Зенит-м» обыграла резервистов свердловского «Урала» со счетом 3:1. Матч прошел в воскресенье.

Это первая победа молодежки «Зенита» в этом сезоне после серии поражений. Через неделю «Зенит-м» также в рамках четвертого тура молодежного первенства России встретятся с «Уфой».

Отметим, «Зенит» в воскресенье также встречается с «Уралом» — на стадионе Санкт-Петербург». Игра началась в 19:00. К концу первого тайма счет 2:1 в пользу «Зенита».

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